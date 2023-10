Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Wildunfälle - Achtsamkeit in dieser Jahreszeit von Nöten

Kyffhäuserkreis (ots)

Zu neun Wildunfällen rückten Polizei und Jagdausübungsberechtigte bislang am Wochenende aus. Nicht unüblich, aber doch gehäuft, kam es am 20.10.2023 im Zeitraum von 07:30 bis 18:35 Uhr zu sieben Unfällen mit Wild- und Sachschaden, sowie am 21.10.2023 und 22.10.2023 zu jeweils einem Unfall. In allen Fällen verendeten die Tiere am Unfallort oder mussten von ihren Leiden waidmännisch erlöst werden. Die Unfallorte waren 3mal die L 1172 bei Artern, die L 1034 bei Großfurra, die L 1172 bei Esperstedt, die B 4 bei Oberspier, die K 528 bei Udersleben, der Bretlebener Weg in Reinsdorf und die L 1032 bei Wiedermuth. In den meisten Fällen war Rehwild betroffen, aber auch ein Wildschwein und ein Fasan mussten ihren Ausflug in den Straßenverkehr teuer bezahlen. Die Fahrzeugführer kamen zum Glück mit dem Schrecken davon, an den Fahrzeugen entstand allerdings unerfreulicher Sachschaden.

