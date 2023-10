Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glück im Unglück - Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Großenehrich (ots)

Am 21.10.2023, 09:00 Uhr befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Up die Landstraße zwischen Wasserthaleben und Großenehrich. Unerwartet kommt der Fahrer hier alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der dortigen Schutzplanke, quert die Fahrbahn, stößt noch mit einem Verkehrszeichen zusammen ehe schlussendlich der Pkw im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand kommt. In der Folge kommen Polizei, zahlreiche Feuerwehren und der Rettungsdienst zum Einsatz. Der 84-Jährige muss aus dem stark beschädigten VW geborgen werden. Sowohl er, als auch seine Beifahrerin, werden bei dem Unfall schwer verletzt und müssen zur Versorgung in Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw und den angefahren Verkehreinrichtungen entsteht Sachschaden von insgesamt geschätzten 11000,-EUR. Zum Glück befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

