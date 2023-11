POL-BOR: Vreden - Nach Parkplatzunfall weggefahren

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Alfred-Flender-Straße; Tatzeit: zwischen 18.11.2023, 22.50 Uhr, und 19.11.2023, 09.50 Uhr; In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in Bocholt-Mussum in ein Vereinsheim eingedrungen. Um in das Gebäude an der Alfred-Flender-Straße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an mehreren Fenstern zu schaffen gemacht. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. ...

