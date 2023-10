Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Bikefahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 17.00 Uhr befuhr ein 85jähriger Mann aus Viersen-Dülken mit seinem E-Bike in Dülken die Viersener Straße in Richtung Viersen. An der Kreuzung Viersener Straße/ Sternstraße bog er nach links in die Sternstraße ab. Nach dem Abbiegevorgang kam er zu Fall und verletzte sich derart schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. / UR (963)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell