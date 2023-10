Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viele Verkehrsunfälle bei gutem Wetter - mehrere verletzte Personen

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen im Kreis Viersen. Am Freitagmittag mussten Einsatzkräfte zunächst um 11:30 Uhr nach Kempen zur Petersstraße. Ein 83-jähriger Kempener fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl in die Fußgängerpassage und traf dabei einen 80-jährigen Kempener auf einem Lastenrad. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Kurz darauf, um 12:30 Uhr, übersah ein 61-jähriger Autofahrer aus Tönisvorst beim Abbiegen an der Kreuzung Hülser Straße und Biwak einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser fuhr bei Grün über den Radweg. Der 61-jährige traf den Jungen, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus.

Zu einem weiteren Unfall mit E-Scooter Beteiligung kam es am Freitag um 13:00 Uhr auf der Parkstraße in Willich. Ein 27-jähriger Düsseldorfer fuhr dort auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Bahnstraße. Eine 78-järhige Willicherin kreuzte, kommend aus der Straße Am Park, die Parkstraße und touchierte den 27-Jährigen. Die Willicherin stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Kurz vor Mitternacht stürzte ein 40-jähriger Schwalmtaler ohne Fremdeinwirkung auf der Heerstraße in Waldniel. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Ein freiwilliger Alkoholtest war positiv. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Samstagmittag nahmen Einsatzkräfte um 12:00 Uhr einen sogenannten "Dooring-Unfall" auf. Eine 68-jährige Willicherin hatte ihren Pkw auf der Buschstraße in Willich am Straßenrand geparkt. Sie öffnete die Fahrertür ohne auf den Verkehr hinter ihr zu achten. Eine 70-jährige Radfahrerin aus Willich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die Tür. Sie fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. /cb (962)

