Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Tönisvorst- St.Tönis (ots)

Am Samstag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 57jährige PKW-Führerin aus Krefeld in Tönisvorst- St.Tönis die Straße Nüss Drenk in Richtung Ostring und wollte an der Kreuzung Südring/ Ostring/ Nüss Drenk nach rechts auf der Rechtsabbiegerspur in den Ostring abbiegen. Ein 8jähriger Junge aus St. Tönis befuhr mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg des Ostring in Richtung Nüss Drenk und wollte die Rechtsabbiegerspur überqueren. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der Junge kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Eine Mitfahrt im Rettungswagen war nicht erforderlich. /UR (961)

