Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte beschmieren Stromkasten

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14. September) beschmierten zwei bislang unbekannte Personen einen Stromkasten an der Porzer Straße in Niederkassel-Ranzel. Kurz nach Mitternacht beobachtete ein Anwohner aus seinem Wohnzimmerfenster, wie die beiden Unbekannten vor dem Stromkasten standen und sich verdächtig verhielten. Während einer der beiden mutmaßlich Schmiere stand und sich immer wieder umsah, kniete der andere vor dem Stromkasten. Nach einigen Minuten entfernten sich die Beiden in Richtung Sonnenberger Weg. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der Stromkasten mit roter Farbe beschmiert worden war. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen entkommen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Beschrieben werden können sie wie folgt:

Beide seien etwa 170 cm bis 180 cm groß und waren dunkel bekleidet. Einer der beiden hatte Handschuhe an und trug eine braune Hose.

Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

