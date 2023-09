Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Freitag, 08.09.2023 gegen 17:03 Uhr ereignete sich in der Sembacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW BMW X5 die Haselheckerstraße in Richtung des Gewerbegebietes Auf dem Hahn. Ein 17-jähriger Heranwachsender befuhr mit seinem Leichtkraftrad Piaggio RX125 die K42 in Richtung Sembacher Straße. An der Kreuzung Haselheckerstraße/Sembacher Straße streifte der Heranwachsende die Fahrzeugfront des BMW, da dieser den Heranwachsenden vermutlich zu spät bemerkte und sich bereits im Kreuzungsbereich befand. Der Heranwachsende stürzte mit seinem Leichtkraftrad und erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort ergaben sich jedoch Hinweise, dass der Heranwachsende mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Daher wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

