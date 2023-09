Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

In dem Zeitraum Donnerstag, 07.09.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 08.09.2023, 11:20 Uhr ereignete sich in der Mainzer Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der 29-jähriger Fahrzeughalter parkte abends seinen PKW VW Golf vor seiner Wohnanschrift. Morgens stellte er einen Schaden am linken Fahrzeugheck seines PKW fest. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

