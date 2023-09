Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Reichswaldstraße. Ein 47-jähriger Autofahrer war kurz vor 17 Uhr mit seinem Peugeot Expert auf der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs. Als der Mann an der Reichswaldstraße nach links in Richtung Pariser-Straße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Opel Corsa auf der vorfahrtsberechtigten Reichswaldstraße in Richtung Pariser-Straße. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631-369 2250 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell