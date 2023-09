Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Spiegel gefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Kohlenhofstraße. Am Donnerstagmorgen hielt ein 60-jähriger Autofahrer am Straßenrand und wartete dort. Um 10.45 Uhr nährte sich ein silberner Kleinwagen und streifte den linken Außenspiegel des Honda Civics. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Die Polizei in Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den silbernen Kleinwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 zu melden. |kfa

