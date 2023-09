POL-PPWP: Betrügerische Telefonanrufe

Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine 69-jährige Stadtbewohnerin am Donnerstagmorgen. Als die Frau um 10.30 Uhr einen Textil-Discounter in der Zollamtstraße betrat, war noch alles in Ordnung. Nachdem sie aber um 11 Uhr ihre Shopping-Tour beenden wollte und an der Kasse wartete, bemerkte sie, dass ihr Rucksack offen stand. Der Geldbeutel samt Inhalt war verschwunden. Darin befand sich neben Bank- und Versichertenkarten auch ein dreistelliger ...

mehr