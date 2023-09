Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau kollidierte am Donnerstagnachmittag in der Berliner Straße mit einem Rettungswagen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die Fahrerin abgelenkt und übersah das Einsatzfahrzeug.

Der Rettungswagen befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz. An der Kreuzung Berliner Straße/Alte Brücke passierte er dann mit eingeschalteten Sondersignalen die rotzeigende Ampel. Eine 35-jährige Frau, welche mit ihrem Pkw aus der Pariser Straße kam, übersah das Fahrzeug und fuhr mit ihrem Toyota ebenfalls in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 31-jährige Fahrerin des Einsatzfahrzeugs leicht verletzt. Sie musste medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell