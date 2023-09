Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leuchtreklame ohne "Saft"

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstagabend vom Dach eines Lokals in der Merkurstraße einen Sicherungskasten. Dieser war mit der Leuchtreklame des Restaurants verbunden, welche somit keine Stromversorgung mehr hatte und ausging. Als der Besitzer der Gaststätte am Abend das Geschäft verließ, bemerkte er das dunkle Reklameschild und ging über eine Feuerleiter aufs Dach, um nachzuschauen. Dort stellte er dann fest, dass die Stromversorgung fehlte. Die Kabel, welche das Werbeschild mit dem Stromkasten verbunden hatten, waren durchtrennt. Der 31-Jährige verständigte die Polizei. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell