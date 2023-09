Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nachsitzen für Temposünder

Westpfalz (ots)

Am Freitag endete die Aktionswoche "Schulanfang 2023" der Polizei in der Westpfalz. Insbesondere im Kreis Kaiserslautern und in der Südwestpfalz nahmen die Ordnungshüter Temposünder ins Visier. Die Polizei intensivierten die Geschwindigkeitskontrollen im Bereich vor Grundschulen und Kindertagesstätten. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort zieht Bilanz: "Insgesamt haben die Kolleginnen und Kollegen in dieser Woche 3.410 Fahrzeuge vor Schulen und Kitas gemessen, davon war 404 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs - oft auch Eltern, die ihre Kinder zur Schule brachten oder abholten. Auf die Betroffenen kommen nun Verwarnungs- beziehungsweise Bußgelder zu. Einige müssen dabei etwas tiefer ins die Tasche greifen, da sie gleich zweimal geblitzt wurden - auf der Hin- und Rückfahrt." Auch an vielen anderen Stellen waren Polizistinnen und Polizisten zusammen mit Ordnungsbehörden präsent: Sind alle Fahrzeuginsassen richtig angeschnallt? Werden Durchfahrts- und Halteverbote beachtet? Die Polizei kündigte an, die Kontrollen stichprobenartig zu wiederholen. "Uns ist es wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass alle - und gerade auch die jüngsten Verkehrsteilnehmer - sicher ankommen!", so Erfort. |erf

