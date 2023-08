Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch

Ludwigshafen (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei im Fall eines Einbruchsversuchs in eine Wohnung in der Mundenheimer Straße. Dieser wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn am 17.08.2023 gemeldet. Er hatte entsprechende Hebelspuren entdeckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten Unbekannte versucht in die Wohnung einzudringen, scheiterten an ihrem Vorhaben jedoch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

