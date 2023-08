POL-PPRP: Radfahrer raubt Handtasche - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Wildtierunfall kam es am frühen Mittwochmorgen im Bereich Ludwigshafen. Am 16.08.2023 gegen 05:50 Uhr befuhr eine 34-Jährigen die K12 von Altrip in Richtung Rheingönheim als sie mit einem Wildtier kollidierte. Das Tier war bei Eintreffen der Polizei geflüchtet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Beachten Sie: Die meisten Wildunfälle ereignen sich in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei die Übergangsbereiche ...

