POL-PPRP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 17.08.2023 um 01:44 Uhr wurden mehrere beschädigte Busse am Busbahnhof Ludwigshafen (Lorientallee) gemeldet. An allen Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 EUR. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 15.08.2023, 20 Uhr und dem 16.08.2023, 20:16 Uhr liegen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der fraglichen Zeit etwas ...

mehr