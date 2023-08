Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (17.08.2023, gegen 1 Uhr), fiel Polizeikräften in der Bruno-Körner-Straße ein Motorradfahrer auf, der entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung die Einbahnstraße befuhr. Er sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Blaulicht eingeschaltet und entsprechende Haltesignale gegeben wurden, versuchte sich der Mann jedoch der Kontrolle zu entziehen und fuhr auf den Gehweg. Die Verfolgung wurde aufgenommen und kurze Zeit später konnte der 31-jährige Motorradfahrer dank eines Zeugenhinweises in einer Wohnung in der Bruno-Körner-Straße ausfindig gemacht werden.

Er räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Test reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Der 31-Jährige wird sich wegen einer Trunkenheitsfahrt, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

