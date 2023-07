POL-HR: Frielendorf-Leimsfeld: Brand im Lebensmittel-Großhandel

Homberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.07.2022: Felsberg Einbruch in Lebensmittelmarkt - Täter erbeuten Zigaretten - Festnahme Tatzeit: Dienstag, 18.07.2023, 00:33 Uhr Mehrere Täter brachen in einen Lebensmittelmarkt ein und entwendeten größere Mengen an Zigaretten. Die Täter konnten ...

mehr