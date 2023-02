POL-SE: Wedel - Mineralwolle auf Parkplatz abgelagert

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag (23.02.2023) ist es sowohl in Uetersen als auch in Pinneberg zu Einbrüchen in Gewerbegebäude gekommen. In der Kleinen Twiete in Uetersen drangen Unbekannte zwischen 18:00 und 08:00 Uhr in die Büroräume eines Unternehmens nahe der Straße "Ossenpad" ein und stahlen unter anderem Bargeld. Im ...

