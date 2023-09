Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann überweist 13.000 Euro an Betrüger

Troisdorf (ots)

In der Zeit von April bis September 2023 hat ein 78-Jähriger insgesamt rund 13.000 Euro an Betrüger überwiesen. Der Mann aus Troisdorf zeigte nun bei der Polizei an, dass er im April dieses Jahres glaubte, mit einem seriösen Anlageunternehmen einen Vertrag geschlossen zu haben. Damals überwies er zunächst 1.000 Euro als sogenannte Einstiegsanlage. Der Vertragsabschluss fand über das Internet statt. Im Verlauf der kommenden Monate, wurde der Senior mehrfach telefonisch von einer angeblichen Anlageberaterin kontaktiert. Der Troisdorfer überwies daraufhin immer wieder Geldbeträge, in dem Glauben, dies würde der Anlage und Vermehrung seines Vermögens dienen. Das Gegenteil war der Fall. Als der 78-Jährige schließlich aufgefordert wurde, weitere Vollmacht und freien Zugriff auf sein Konto zu erteilen, wurde er misstrauisch. Seine Recherche bestätigte dann seinen Verdacht: Mit dem eigentlichen Anlageunternehmen bestand kein Vertrag. Insgesamt hatte der Betrogene 13.000 Euro an die unbekannten Täter überwiesen. Der Polizei händigte der Mann bei Anzeigenerstattung detaillierte Unterlagen aus, mit denen die Ermittler nun hoffen, die Täter ausfindig zu machen. Um sich vor solchem Anlagebetrug zu schützen, rät die Polizei vor einer Anlage aufmerksam das jeweilige Institut zu prüfen, sich unabhängig beraten zu lassen und eventuell eine vertraute Person mit einzubinden. Tipps und Hilfe bei der Anlageberatung bietet beispielsweise auch die Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/bevor-sie-geld-anlegen-das-kleine-einmaleins-der-geldanlage-10622 (Uhl)

