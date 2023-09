Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann flüchtet nach Ladendiebstahl

Siegburg (ots)

Am Montagnachmittag (11. September) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg. Gegen 16:00 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin den mit einer dunklen Lederjacke und einer Jeans bekleideten Tatverdächtigen, wie er mehrere Parfumflaschen in seine Jacke steckte. Sie beabsichtigte den Mann zur Rede zu stellen und ging auf ihn zu. Als sie ihn ansprechen wollte, drehte der Unbekannte sich um und lief Richtung Geschäftsausgang. Die Ladenangestellte versuchte den Mann noch festzuhalten. Der Tatverdächtige riss sich jedoch los, wodurch die Mitarbeiterin an der Hand verletzt wurde. Medizinisch behandelt werden musste sie nicht. Im Anschluss lief er mitsamt der Beute in Richtung Mühlenstraße davon. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Dieb entkommen. Der Umfang des Diebesguts war bei Anzeigenerstattung noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell