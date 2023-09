Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Windeck (ots)

Am Samstag (09. September) kam es auf der Kreisstraße 7 (K7) in Windeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Windecker mit seinem VW die K7 aus Richtung Windeck-Mauel kommend in Richtung Windeck-Locksiefen. In seinem Fahrzeug befanden sich seine 37-jährige Ehefrau und seine zwei 7-jährigen Söhne. Er beabsichtigte die K7 nach links in Richtung Dammsbachstraße zu verlassen. Gleichzeitig befuhr ein 54-jähriger Windecker mit seinem BMW die K7 in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegevorgang des 37-Jährigen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem 54-Jährigen. Der BMW-Fahrer wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Auch die Familie im VW kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der 37-jährige Fahrzeugführer und seine Ehefrau über Schmerzen klagten, blieben die beiden Kinder augenscheinlich unverletzt, standen aber unter Schock.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell