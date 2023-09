Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Fahrräder und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus Garage entwendet

Sankt Augustin (ots)

Die Tat ereignete sich in Sankt Augustin-Meindorf! Ich bitte die fehlerhafte Ortsangabe in der Ursprungsmeldung zu entschuldigen.

Am Sonntagmorgen (10. September), in der Zeit zwischen 05.40 Uhr und 06.10 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Garage am Lichweg in Sankt Augustin-Meindorf aufgebrochen. Er stahl zwei Fahrräder und zwei elektrische Bohrmaschinen.

Anhand einer privaten Videoaufzeichnung ist zu beobachten, dass der unbekannte Dieb um 05.40 Uhr das Grundstück des Geschädigten betritt und sich an der Tür zur Garage zu schaffen macht. Nachdem er gewaltsam in die Garage eingedrungen war, schob er nacheinander ein Rennrad und ein E-Bike durch die Tür in Richtung Straße. Anschließend holte er noch die beiden Elektrowerkzeuge. Insgesamt dauerte der Vorgang rund 30 Minuten, bis der Verdächtige in unbekannte Richtung verschwand.

Ob auf der Straße ein Mittäter wartete oder dort ein Transportfahrzeug stand, ist unklar.

Entwendet wurde ein hellgraues Rennrad Canyon Endurace und ein türkisblaues E-Bike.

Wer hat zur Tatzeit im Bereich Meindorf etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell