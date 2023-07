POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte in der August-Bebel-Straße in Höhe des August-Bebel-Parks im Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kann es zu möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

