POL-MA: Mannheim, Almenhof: Verkehrsunfall mit möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen - PM Nr. 1

Schwetzingen (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 14:05 Uhr ereignete sich in der Kurfürstenstraße in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnungseinbruch. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter hebelten hierzu die Wohnungseinganstür auf und entwendeten aus der Wohnung mehrere Wertgegenstände. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen vierstelligen Bereich. Durch die Spezialisten der Abteilung ...

mehr