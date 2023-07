Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jähriger stiehlt Roller und fährt ohne Fahrerlaubnis

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Den Beamten fiel auf ihrer Streifenfahrt am Mittwoch gegen 20.15 Uhr ein Kleinkraftrad auf, welches ohne Kennzeichen auf der Neidensteiner Straße in Fahrtrichtung Bahnhof fuhr. Der Fahrer wurde durch die Polizisten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der 15-jährige Fahrer an, dass er den Roller kurz zuvor für 50 Euro erworben habe und auch keinen Schlüssel für das Fahrzeug besitze. Deshalb könne dieser nur durch ein Werkzeug gestartet und gestoppt werden. Bei der Nachschau am Roller fiel den Polizisten auf, dass die Verkleidung teilweise aufgebrochen war und die Zündung heraushing. Eine folgende Durchsuchung des Helmfachs brachte Dokumente des tatsächlichen Besitzers zum Vorschein, den die Beamten unmittelbar kontaktierten. Dieser teilte mit, dass der Roller eigentlich in der Werkstatt in Eschelbronn stehen müsste. Die Mutter des 15-Jährigen kam vor Ort und teilte mit, dass ihr Sohn am Vortag geäußert habe, dass bei der Werkstatt so viele schöne Roller unbenutzt stehen würden und ihr Sohn auch nicht über 50 EUR verfügen würde. Der 15-Jährige ist weder im Besitz einer Prüfbescheinigung noch einer Fahrerlaubnis. Somit muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell