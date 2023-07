POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt - PM 1

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 15:55 Uhr den Gehweg der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Hochschule, als er vom Gehweg auf die Speyerer Straße abrupt einfuhr und hierbei einen Seat streifte. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat an der rechten hinteren Seite beschädigt. Anschließend sprach die 37-jährige Seat-Fahrerin den Radfahrer auf sein fehlerhaftes ...

mehr