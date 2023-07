Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 15:55 Uhr den Gehweg der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Hochschule, als er vom Gehweg auf die Speyerer Straße abrupt einfuhr und hierbei einen Seat streifte. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat an der rechten hinteren Seite beschädigt. Anschließend sprach die 37-jährige Seat-Fahrerin den Radfahrer auf sein fehlerhaftes Verhalten an. Dieser beleidigte die Seat-Fahrerin und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Zeugen, die Hinweise geben können zu dem Verkehrsunfall oder auch dem bislang unbekannten Fahrradfahrer, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden, unter: 0621-174 3310.

