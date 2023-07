Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen führt zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Heidelberg (ots)

In der Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Neckargemünd kam es am Mittwoch gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Renault-Fahrer erkannte den sich vor ihm stauenden Verkehr zu spät und fuhr in der Folge einem 63-jährigen Nissan-Fahrer auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Citroen vor ihm geschoben. Im Fahrzeug des 51-jährigen Unfallverursachers lösten beide Airbags aus. Hierbei verletzte er sich leicht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug des 63-Jährigen blieb fahrtauglich und wies geringere Deformierungen auf. Der Fahrer selbst verletzte sich bei dem Unfall nicht. Der Citroen war nicht mehr fahrtauglich. Die beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle bis 17:15 Uhr vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es im Rahmen des Feierabendverkehrs zu Verkehrsbehinderungen, hauptsächlich in Fahrtrichtung Neckargemünd. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

