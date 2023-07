Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit eskaliert - Unbekannter Mann schlägt Frau wegen eines Handys

Mannheim (ots)

Eine 25-jährige Zeugin meldete sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass soeben ein Mann einer Frau in Gesicht geschlagen habe. Vor Ort in der Hafenstraße konnten die Polizisten eine 49-jährige Frau antreffen. Diese berichtete von Streitigkeiten um die Eigentumsverhältnisse ihres Mobiltelefons mit einem ihr unbekannten Mann. Sie hatte dieses kurzzeitig abgelegt, um nach etwas zu suchen. Der Unbekannte nahm das Mobiltelefon an sich, woraufhin ein Streit entbrannte, dieser das Telefon zu Boden warf und anschließend der 49-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Aral-Tankstelle davon.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 190 cm groß, ca. 60 Jahre alt, Halbglatze mit grauem Haaransatz, es fehlten die vorderen Zähne. Bei Tatausführung soll er ein graues T-Shirt getragen haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden, unter: 0621-12580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell