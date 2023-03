Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Anzeigen zu Wohnungseinbrüchen nahm die Polizei am Dienstag in den Karlsruher Stadtteilen Rintheim und Weststadt auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen unbekannte Täter zwischen Samstag und Dienstagnachmittag gewaltsam in ein Zimmer einer Wohngemeinschaft in der Rintheimer Hauptstraße ein. Nachdem die Einbrecher wohl nichts von Wert gefunden hatten, verließen sie den Tatort wieder unverrichteter Dinge.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Dienstag zwischen 09:15 Uhr und 18:20 Uhr in der Yorcktraße. Die Polizei geht davon, dass die Täter zunächst die Wohnungseingangstür gewaltsam aufbrachen. In der Wohnung durchwühlten die Einbrecher dann mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell