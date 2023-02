Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto kollidiert mit Laterne und Verkehrsschild - Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 32-Jähriger wurde bei einem Unfall Dienstagnacht, 28. Februar, auf der Fährstraße leicht verletzt.

Der Hammer war in seinem Mercedes um 0.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden unterwegs. In Höhe der Kreuzung Fährstraße Ecke An der Schlossmühle wollte der 32-Jährigen nach eigenen Angaben einem Wildtier ausweichen, das plötzlich die Straße überquerte. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast und anschließend einem Verkehrsschild.

Der Mercedes-Fahrer verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.800 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle vollständig gesperrt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell