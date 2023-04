PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Einbruch in Kaufhaus +++ Raub in Diedenbergen +++ Einbrüche in Kelkheim, Eppstein, Försheim & Eschborn +++ Verkehrsunfall in Wallau +++ Verkehrsunfallflucht in Hochheim

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Einbruch in Kaufhaus,

Eschborn, Ginnheimer Straße, 24.04.2023, 02:45 Uhr

(da)In den frühen Morgenstunden des Montags wurde in ein Kaufhaus in Eschborn eingebrochen, im Zuge dessen eine Person festgenommen werden konnte. Gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei in die Ginnheimer Straße gerufen. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Fensterscheibe des Kaufhauses eingeschlagen worden war. Über diese Scheibe hatte sich eine zunächst unbekannte Person Zutritt zu den Innenräumen verschafft, um anschließend die Büroräumlichkeiten nach Stehlgut zu durchsuchen. Hierbei entwendete sie eine größere Summe Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Auf der Flucht wurde sie jedoch von Zeugen beobachtet. Aufgrund anschließender intensiver Fahndungsmaßnahmen sowie daran anknüpfender Ermittlungen konnte noch in derselben Nacht ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

2. Raub in Diedenbergen,

Hofheim-Diedenbergen, Wickerer Weg, 21.04.2023, 21:45 Uhr

(da)Am 21.04.2023 gegen 21:45 Uhr wurde einem 35-Jährigen in Diedenbergen das Auto geraubt. Dieser war zunächst mit einer weiteren Person in einem grünen Audi A4 auf dem Wickerer Weg unterwegs, als sein Beifahrer bei einem Halt des Fahrzeugs zuerst mit einem bisher unbekannten Gegenstand und dann mit Fäusten auf ihn einschlug. Als der Fahrer sich aus dem Audi rettete, flüchtete der Beifahrer mit dem PKW in unbekannte Richtung. Erkenntnisse zum Flüchtigen liegen der Polizei bereits vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Tathergang unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Einbrüche in Kelkheimer Gewerbe,

Kelkheim, Frankfurter Straße, 22.04.2023, 16:30 Uhr bis 24.04.2023, 10:00 Uhr

(da)Ergänzend zu der Pressemitteilung vom 24.04.2023 wurden am Montagvormittag zwei weitere Einbruchsversuche in Einzelhandelsgeschäfte in Kelkheim festgestellt. Die bisher unbekannte Person machte sich in beiden Fällen gewaltsam an den jeweiligen Eingangstüren der Geschäfte in der Frankfurter Straße zu schaffen. Während es in einem Fall misslang, sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen, war die Person im anderen Fall erfolgreich und entwendete im Anschluss Bargeld aus der Tageskasse des Geschäfts. Die Kriminalpolizei nimmt weiterhin Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Wollen auch Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer individuellen Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

4. Einbruch in Hotel,

Eschborn, Frankfurter Straße, 21.04.2023, 16:00 Uhr bis 24.04.2023, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unbefugt Zutritt zu einem Hotel in Eschborn und entwendeten dort mehrere Elektronikartikel. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Hotelgebäude in der Umbauphase, weshalb dieses in der Zeit von Freitag auf Montag nicht in Betrieb war. In diesem Zeitraum gelangten die Unbekannten in die Innenräume des Objekts und entwendeten dort Fernsehgeräte, Computer und andere Elektroartikel. Der Wert des Stehlguts wird derzeit auf ca. 2.500EUR geschätzt. Hinweise zur Tat sowie den Tatbeteiligten nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.

5. Diebe in Eppstein gestört,

Eppstein, An der Hohl, 24.04.2023, 10:00 Uhr bis 11:10 Uhr

(da)Am Montag gegen 11:10 Uhr wurden zwei Einbrecher in Eppstein bei ihrer Tat gestört. Diese hatten sich zuvor unbefugt Zugang zu einer Wohnung in der Straße "An der Hohl" verschafft. Anschließend durchwühlten sie diverse Zimmer und Schränke innerhalb der Wohnung. Hierbei wurden sie jedoch von einer Nachbarin gestört und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Zeugin konnte die Täter als männlich mit schmaler Statur beschreiben. Beide trugen schwarze Hosen und schwarze Oberkleidung mit dunklen Handschuhen. Einer der beiden konnte darüber hinaus als ca. 18 Jahre alt mit langgezogenem Gesicht beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

6. Einbruch in Arztpraxis,

Flörsheim, Hospitalstraße, 21.04.2023, 13:00 Uhr bis 22.04.2023, 09:00 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 21.04.2023, 13:00 Uhr bis 22.04.2023, 09:00 Uhr Computerzubehör aus einer Arztpraxis. Bei dem Tatortbereich handelt es sich um ein Gewerbeobjekt in der Bauphase. Hier verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu einer darin befindlichen Arztpraxis und entwendeten Computerzubehör im Wert von ca. 4.000EUR. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

7. Vorfahrt nicht beachtet - Unfall mit Verletzten in Wallau, L 3017 / Weinbergstraße (Hofheim-Wallau), 24.04.2023, 12:00 Uhr

(da)Am 24.04.2023 gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der L 3017 in Hofheim-Wallau ein Verkehrsunfall, bei dem die jeweils Beteiligten aufgrund zugezogener Verletzungen einer ärztlichen Behandlung bedurften. Demnach befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel Grandland die L3017 in Richtung A66. An der Einmündung der Weinbergstraße in Hofheim-Wallau wollte eine 23-jährige VW-Polo Fahrerin von der Weinbergstraße kommend auf die L 3017 einbiegen, übersah jedoch die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin war es notwendig die jeweiligen Fahrstreifen teilweise im Zuge der Unfallaufnahme zu sperren. Zeugen des Vorfalls können sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter 06192 / 2079-0 melden.

8. Verkehrsunfallflucht in Hochheim,

Hochheim, Goethestraße, 23.04.2023, 21:00 Uhr bis 24.04.2023, 14:15 Uhr

(da)Am Montagmittag musste eine Hochheimerin einen Unfallschaden an ihrem grauen Opel Corsa feststellen, als diese gegen 14:15 Uhr zu ihrem PKW kam. Ihren PKW hatte sie zuvor ordnungsgemäß in der Goethestraße geparkt. Der Opel wies nun diverse Dellen und Kratzer an der Fahrerseite auf. Die Geschädigte kann den Unfallzeitpunkt auf den Zeitraum vom 23.04.2023, 21:00 Uhr bis 24.04.2023, 14:15 Uhr eingrenzen. Der bisher unbekannte Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter 06192 / 2079-0 zu melden.

