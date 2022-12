POL-KA: (KA) Oberhausen - Einbruch in Seniorenzentrum - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:30 Uhr in ein Seniorenzentrum in der Adlerstraße in Rheinhausen und entwendeten eine Bürokasse.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher die Tür zur Tiergarage auf und verschafften sich somit Zutritt zum Gebäude. Ferner öffneten diese gewaltsam eine Bürotür und entwendeten eine verschlossene Kasse samt Bargeld. Die mutmaßlichen Täter ergriffen die Flucht, nachdem eine Angestellte die beiden bemerkt hatte.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 800 Euro, der Sachschaden auf circa 1.700 Euro.

Die Kriminaltechnik sicherte die Spuren vor Ort.

Die Unbekannten sind männlich und trugen zur Tatzeit schwarze Wollmasken und schwarze Oberbekleidung mit grünem Aufdruck auf der Vorderseite.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Rufnummer 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

