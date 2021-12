Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Rettungswagen bei Einsatzfahrt von der Fahrbahn gedrängt

Wittenhagen/Grimmen (ots)

Am vergangenen Freitag (03.12.2021) wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein Rettungswagen während einer Einsatzfahrt von der Fahrbahn gedrängt und verunfallte dabei.

Gegen 19:15 Uhr befuhren ein Rettungswagen und ein anderes, derzeit unbekanntes, Fahrzeug mit einem Anhänger die Landesstraße 222 zwischen den Ortschaften Windebrak und Abtshagen. Die Rettungskräfte waren nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn auf einer Einsatzfahrt. In einer Kurve trafen die beiden genannten Fahrzeuge aus entgegengesetzter Fahrtrichtung aufeinander. Dabei soll das unbekannte Fahrzeuggespann die Fahrbahn des Rettungswagens geschnitten haben. Das Einsatzfahrzeug wich daraufhin nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern und streifte in der weiteren Folge einen Baum. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Alle in dieser Pressemittelung genannten Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

