Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Eboldshausen und Edesheim - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

Freitag den 23.06.2023 ca. 10:45 Uhr in 37589 Kalefeld OT Eboldshausen in Fahrtrichtung Edesheim

Gegen 10:45 Uhr befuhren ein 87 Jahre alter Bad Gandersheimer und ein 40 Jahre alter Northeimer in der zuvor genannten Reihenfolge die K 403 aus Eboldshausen kommend in Fahrtrichtung Edesheim. Kurz vor einer nicht einsehbaren Kuppe setzte der Northeimer mit seinem roten Renault Megane dann zum Überholmanöver an. Dieses musste er aufgrund eines entgegenkommenden, bislang unbekannten PKW frühzeitig abbrechen. Beim Versuch, wieder nach rechts einzuscheren, touchierte er die Front des zuvor von ihm überholten und in gleicher Richtung fahrenden Ford Focus des 87-jährigen Bad Gandersheimers. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, glücklicherweise wurde dabei keiner der Insassen verletzt. Den Northeimer, der zu dem unüberlegten Überholmanöver ansetzte, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei Bad Gandersheim bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. (Ham)

