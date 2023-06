POL-NOM: Polizeibeamte beleidigt

Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 22.06.2023; 16:55 Uhr Am Donnerstagnachmittag, den 22.06.23, befuhr ein 26jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Gradanger in Rtg. Neue Straße in Dassel. An der Kreuzung Theodor-Storm-Straße übersah er einen von rechts kommenden 26jährigen Pkw-Fahrer aus Dassel. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der aus Naensen stammende Verursacher wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt ist bei dem ...

mehr