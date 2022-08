PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Spielautomaten aufgebrochen +++ Kabeldiebe am Werk +++ Motorrad beschmiert +++ Drei Verletzte bei Unfall zwischen Pkw und Lkw +++ Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Bargeld bei Einbruch in Spielhalle gestohlen, Limburg a. d. Lahn, Tank- und Rastanlage Limburg Ost, Donnerstag, 11.08.2022, 00:10 Uhr bis 06:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Spielautomaten an der TuR Limburg Ost aufgebrochen und mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher zwischen 00:10 Uhr und 06:00 Uhr eine seitliche Zugangstür einer Spielhalle der an der BAB 3 gelegenen Tank- und Rastanlage auf und machten sich dann an den Spielautomaten zu schaffen. Gewaltsam öffneten sie auch diese, packten die Einnahmen ein und verließen den Tatort unerkannt. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu der Tat nimmt die Wiesbadener Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 4140 entgegen.

2. Kabeldiebstahl im fünfstelligen Wert, Mengerskirchen, Winkels, Stephan-Schmidt-Straße, Mittwoch, 10.08.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 11.08.2022, 08:00 Uhr

(jn)Auf Kabel im Wert von etwa 30.000 Euro hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag im Bereich von Mengerskirchen abgesehen. Die Unbekannten betraten allem Anschein nach das Gelände der Tongrube Wimpfsfeld in der Stephan-Schmidt-Straße im Ortsteil Winkels, wo sie insgesamt circa 400 Meter "Bergmann-Kabel" entwendeten. Aufgrund des Gewichtes der Beute müssen an der Tat mehrere Täter am Werk gewesen sowie ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden sein. Sachdienliche Hinweise werden von der Weilburger Polizei unter der Telefonnummer 06471 / 9386 - 0 erbeten.

3. Motorrad beschmiert,

Villmar, Pestalozzistraße, 10.08.2022, 21.10 Uhr bis 11.08.2022, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Villmar zur einer Sachbeschädigung an einem geparkten Motorrad. Das Leichtkraftrad der Marke Yamaha stand zwischen 21.10 Uhr am Mittwochabend und 06.00 Uhr donnerstagmorgens in der Pestalozzistraße. In diesem Zeitraum beschmierten Unbekannte die graue 125er mit blauer Farbe. Der durch die Schmierereien verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg zu melden.

4. Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw, L 3013, Höhe Rastanlage Bad Camberg, 11.08.2022, gg. 09.35 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen hatte ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3013 in Höhe der Rastanlage Bad Camberg vier Verletzte und einen Sachschaden von rund 25.000 Euro zur Folge. Gegen 09.35 Uhr befuhr eine 24-jährige Frankfurterin mit einem Skoda Fabia die L3013 aus Richtung Erbach kommend. An der Einfahrt zur Autobahn-Rastanlage Bad Camberg beabsichtigte die Autofahrerin bei Grün zeigender Ampel, nach links abzubiegen. Dabei missachtete die Frau den Vorrang eines aus Richtung des Kreisverkehrs entgegenkommenden Lkw, dessen 42-jähriger Fahrer der Landesstraße geradeaus weiter folgen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Dabei wurden die Fahrerin des Skoda, ihr 23-jähriger Beifahrer sowie der 74-jährige Beifahrer im Lkw leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Beifahrer zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Sowohl der Skoda, an dem Totalschaden entstand, als auch der Lkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg für die kommende Woche:

Mittwoch: Bad Camberg, Pommernstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell