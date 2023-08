Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit zwischen Autofahrerin und Radfahrer eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In weiten Teilen unklar ist, was sich am Donnerstag zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin im Stadtteil Neuenheim abgespielt hat. Um kurz nach 16:30 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Fiat von der Uferstraße in östliche Richtung los. Dabei kam es zu einem Disput mit einem von hinten heranfahrenden 67-jährigen Radfahrer, der sich über die Fahrweise der Frau unzufrieden zeigte. Beide bezichtigen einander, jeweils den anderen mit Gesten und Worten beleidigt zu haben. An einer Ampel an der Neuenheimer Landstraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Unfall zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die Autofahrerin stieß mit dem nun vorausfahrenden Fahrrad zusammen. Dabei verletzte sich der 67-Jährige leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Totalschaden. Am Audi platzte ein Reifen und der rechte Kotflügel wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.

