POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall durch Vorfahrtsverstoß auf der BAB 6

Mannheim (ots) - Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, stellte ein Paketauslieferer seinen Transporter in der Seckenheimer Straße in Höhe einer Tankstelle ab, um Pakete auszuliefern. Als der 44-Jährige wieder zu seinem Transporter kam, stellte er eine männliche Person fest, welche sich unberechtigt am Fahrzeug befand und weglief als er den 44-Jährigen sah. Der ...

mehr