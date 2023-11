Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Diebstahl aus Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Ahauser Straße;

Tatzeit: zwischen 19.11.2023, 22.00 Uhr, und 20.11.2023, 06.30 Uhr;

Bargeld hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Borken-Gemen aus einem geparkten Auto gestohlen. Das Fahrzeug hat zur Tatzeit an der Ahauser Straße gestanden. Wie der Täter ins Innere gelangte, ist noch unbekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei appelliert erneut, kein Geld oder Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (to)

