Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Junge leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Fuistingstraße;

Unfallzeit: 20.11.2023, 13.10 Uhr;

Eine unbekannte Radfahrerin hat am Montag in Ahaus im Vorbeifahren ein Kind gestreift. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Zwölfjährige war gegen 13.10 Uhr zu Fuß an der Fuistingstraße aus Richtung Hessenweg kommend in Richtung Heeker Straße unterwegs. Die Unbekannte näherte sich aus Richtung Parallelstraße kommend. Nach der Kollision fuhr die junge Frau nach Angaben des Geschädigten weiter, ohne anzuhalten. Sie war etwa 16 bis 20 Jahre alt und hatte glatte, schwarze Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell