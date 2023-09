Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Steuergeräte gestohlen - Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots)

Steuergeräte gestohlen

Ohmes. Die Steuergräte von mehreren Baggern auf einer Baustelle an der B62 - zwischen Ohmes und Heimertshausen - stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (16.09.). Der genaue Wert des Diebesguts ist noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Lauterbach. Am frühen Sonntagmorgen (17.09.), gegen 1.50 Uhr, kam es vor einem Jugendraum in der Hopfmannsfelder Straße in Frischborn zu einer Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlug dabei ein bislang Unbekannter einem 20-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis im dortigen Hof ins Gesicht. Zuvor soll es bereits zu Beleidigungen zwischen mehreren bislang unbekannten Männern und Besucherinnen des Jugendraums gekommen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

