Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Gartenhütte eingebrochen - Fahrraddiebstahl - Autoreifen beschädigt - Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

In Gartenhütte eingebrochen

Fulda. In der Windthorststraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (15.09.) in eine Gartenhütte ein. Die Täter hebelten dazu die Zugangstür auf und stahlen mehrere Päckchen Schrauben. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda. Aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Stockhaus" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (16.09.) zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 1.500 Euro - ein weißes Mountainbike des Herstellers Scott und ein graues Mountainbike des Herstellers Bulls. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoreifen beschädigt

Hilders. Im Finkenweg im Ortsteil Liebhards beschädigten Unbekannte am Sonntagnachmittag (17.09.) einen Reifen eines blauen Audi. Das Auto stand im Hof eines Privatgrundstücks. Es entstanden rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen dem 8. September und dem 18. September in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mehlerstraße einzubrechen. Die Täter betraten dazu das Haus, scheiterten aber mit ihren Hebelversuchen an der Wohnungstür. Es entstanden rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

