POL-OH: Geldbörse entrissen - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstag (16.09.) entriss ein bislang unbekannter Mann einem 65-jährigen Mann aus Bad Hersfeld in der Straße "Am Treppchen" seine Geldbörse samt Inhalt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Unbekannte zur Tatzeit, gegen 2.30 Uhr, mit einer ebenfalls noch unbekannten Frau unterwegs. Als der Mann den 65-Jährigen bat, ihm Geld zu wechseln und der Bad Hersfelder dieser Aufforderung nachkam, habe der Täter dem Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg plötzlich Schläge angedroht und den Geldbeutel entrissen. Anschließend seien die beiden Unbekannten in Richtung der "Untere Frauenstraße" davongelaufen. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - kurze, dunkle Haare - trug eine schwarze Jeans

Täterin 2:

- weiblich - circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - Zopf mit langen Haaren bis zum Gesäß - trug ein Oberteil mit einem tiefem Ausschnitt und eine Jeans

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

