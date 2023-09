Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Steinewerfer zwischen Burghaun und Gruben

Burghaun (ots)

Am Sonntag (17.09.), gegen 17.45 Uhr, kam es zu einem gefährlichen Vorfall zwischen Burghaun und Gruben. Auf der Grubener Straße warfen zwei unbekannte Täter einen faustgroßen Stein auf die Windschutzscheibe eines fahrenden Pkw. Die beiden dunkel gekleideten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Frontscheibe des Fahrzeugs zersplitterte - die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Nun wird durch die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Veneri, PK-A´in, Polizeistation Hünfeld

