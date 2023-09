POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer Am heutigen Samstag, den 16.09.2023, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Neuhof mit seiner Harley-Davidson die L 3068 aus Richtung Wasserkuppe kommend in Richtung Dietges. Etwa 300 m nach dem Abzweig Abtsroda verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. ...

