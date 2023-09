POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Am heutigen Samstag, den 16.09.2023, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Neuhof mit seiner Harley-Davidson die L 3068 aus Richtung Wasserkuppe kommend in Richtung Dietges. Etwa 300 m nach dem Abzweig Abtsroda verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden VW Polo. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Polofahrerin aus Eiterfeld blieb unverletzt. Das Motorrad und der PKW wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf 26.000 EUR. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L 3068 kurzzeitig vollgesperrt werden.

